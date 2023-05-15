«Требовали отказаться от доли»: в Новосибирске начали судить четырех человек, похитивших родственницу из-за наследства

В Новосибирске начали судить четырех жителей Самары. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске начали судить четырех жителей Самары. Их обвиняют в похищении своей 18-летней родственницы.

— Вечером 3 марта 2022 года фигуранты в возрасте от 36 до 73 лет, заранее сговорившись, избили и захватили 18-летнюю девушку. Они избили ее руками и ногами, а также использовали газовый баллончик. Злоумышленники затолкали жертву в машину, после чего вывезли потерпевшую в Самару, — сообщали в Следственном комитете.

В Самаре похитители несколько дней удерживали девушку в двухэтажном доме. Они требовали, чтобы родственница отказалась от доли в квартире стоимостью менее 1, 5 миллионов рублей. Но девушке удалось сбежать через окно и обратиться к следователям.

Сами же похитители отрицают свою вину и заявляют, что хотели таким образом спасти девушку, попавшую под влияние своей сожительницы.

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