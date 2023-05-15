«На остановке стало плохо»: в Новосибирске ищут родственников 91-летнего пенсионера, потерявшего сознание на улице

Пенсионер упал и рассек бровь.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
В Новосибирске ищут родственников 91-летнего Петра Наседкина. 15 мая он приехал из Каргата на прием в областную больницу.
- Пришел в больницу, а ему сказали, что профессора сегодня нет. Он решил поехать к племяннику Андрею Уфилину, живущему на улице Ватутина. Около дома на Немировича-Данченко, 141, на автобусной остановке, ему стало плохо, и он упал. Рассек бровь, - рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
Неравнодушные люди вызвали скорую помощь. Дедушку отвезли в больницу.
- Телефон у него есть, но не работает. Позвонить мы никому не смогли. Надо найти его племянника или других родственников, - говорят очевидцы. – Как сказали врачи, с ним все будет хорошо, главное сообщить родственникам.
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