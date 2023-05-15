В Новосибирске 24 мая прогнозируют слабую магнитную бурю

В Новосибирске 24 мая ожидается магнитная буря.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске 24 мая ожидается магнитная буря. Прогноз появился на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитосфера будет возмущенной 23, 25 и 26 мая. А вот 24-го числа Новосибирск накроет магнитная буря.
Специалисты прогнозируют бурю уровня G1, то есть она будет слабой. Однако метеозависимые люди могут почувствовать на себе ее влияние. Не исключено ухудшение самочувствия – головные боли, слабость и головокружение.
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