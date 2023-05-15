В Новосибирске 24 мая прогнозируют слабую магнитную бурю

В Новосибирске 24 мая ожидается магнитная буря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске 24 мая ожидается магнитная буря. Прогноз появился на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитосфера будет возмущенной 23, 25 и 26 мая. А вот 24-го числа Новосибирск накроет магнитная буря.

Специалисты прогнозируют бурю уровня G1, то есть она будет слабой. Однако метеозависимые люди могут почувствовать на себе ее влияние. Не исключено ухудшение самочувствия – головные боли, слабость и головокружение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber