Сибиряка, задолжавшего алименты ребенку, наказали обязательными работами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Здвинского района Новосибирской области перестал платить алименты ребенку. В конце 2022 года он прекратил выполнять отцовские обязательства и уехал из периферии в Новосибирск. Требования судебных приставов горе-отец игнорировал.

– На днях приставам поступила информация, что мужчина вернулся в район. Его вызвали в отделение судебных приставов для дачи объяснений. Уважительных причин неуплаты алиментов должник не представил. На неплательщика составили протокол об административном правонарушении, – рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил неплательщику 80 часов обязательных работ. Если это не подействует на должника, его накажут более сурово. Например, привлекут к уголовной ответственности.

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