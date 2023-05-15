За неделю в Новосибирскую область приехали почти 10 тысяч мигрантов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Число приехавших в Новосибирскую область мигрантов растет. Так, за неделю в регион прибыли почти 10 тысяч иностранцев. Данные об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил Кирилл Травин, замначальника ГУ МВД по Новосибирской области.
По его словам, всего въехали 9 143 иностранных гражданина, а выехали 5 392. На миграционный учет при этом поставили свыше 3-х тысяч мигрантов. 2771 человек приехали в НСО на заработки.
Увеличение числа приезжих мигрантов связано с началом сезонных работ и стартом уличной торговли.
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