В Новосибирске начали благоустраивать часть территории парка имени Кирова

В Ленинском районе Новосибирска начали благоустраивать часть территории парка имени Кирова. Фото: Зеленый Новосибирск
В понедельник, 15 мая, в Ленинском районе Новосибирска начали благоустраивать часть территории парка имени Кирова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
Речь идет об участке, примыкающем к улице Широкой. Там обустроят пешеходные дорожки, сделают ограждение, отремонтируют здания и малую сцену, а также озеленят территорию.
Работы должны завершить до 15 сентября 2023 года.
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