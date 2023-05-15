В Новосибирске начали благоустраивать часть территории парка имени Кирова

В Ленинском районе Новосибирска начали благоустраивать часть территории парка имени Кирова. Фото: Зеленый Новосибирск

В понедельник, 15 мая, в Ленинском районе Новосибирска начали благоустраивать часть территории парка имени Кирова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Речь идет об участке, примыкающем к улице Широкой. Там обустроят пешеходные дорожки, сделают ограждение, отремонтируют здания и малую сцену, а также озеленят территорию.

Работы должны завершить до 15 сентября 2023 года.

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