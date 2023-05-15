Легкоатлетка из Новосибирска Анна Викулова побила рекорд Московского полумарафона

Новосибирская легкоатлетка Анна Викулова одержала победу на Московском полумарафоне. Фото: соцсети

Новосибирская легкоатлетка Анна Викулова одержала победу на Московском полумарафоне. Также спортсменка побила рекорд трассы, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта НСО.

− Ее результат – 1 час 9 минут 47 секунд – стал рекордным у женщин за всю историю данного бегового турнира. И, конечно же, личным рекордом нашей легкоатлетки, воспитанницы заслуженного тренера России Николая Халухаева, − говорится в публикации.

Дистанция составила 21,1 километра. В женском зачете состязалась 3721 бегунья. С самого начала Анна Викулова вырвалась вперед, оставив соперниц далеко позади себя. Москвичка Светлана Симакова, занявшая второе место, финишировала почти на три минуты позже нашей землячки.

Третье место заняла спортсменка из Курской области Дина Александрова. На четвертом месте расположилась еще одна новосибирская легкоатлетка Елена Седова.

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