В Новосибирске подали больше 15 тысяч заявлений в первые классы

Новосибирцы подали 15,8 тысячи заявлений на поступление детей в первый класс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирцы подали 15,8 тысячи заявлений на поступление детей в первый класс. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 15 мая, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, это больше, чем за аналогичный период 2022 года.

− Заявлений в первые классы на сегодняшний день − 15 780 против 14 088 за прошлый год, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что уже выдано 15 062 путевки в детские сады. Отказов зарегистрировано не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber