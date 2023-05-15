Крупный пожар на мусорном полигоне тушат в Новосибирской области.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Тушение крупного пожара на мусорном полигоне продолжают в Новосибирской области. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил Виктор Орлов, глава ГУ МЧС по региону.
– Продолжается работа по ликвидации пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в Куйбышевском районе на площади 1 тысяча квадратных- метров. Локализовали и потушили возгорание на площади 340 квадратов, - объяснил Орлов.
По данным начальника ГУ МЧС по НСО, за прошедшую неделю пожарные ликвидировали 573 возгораний в регионе. Из них 85% произошли из-за горения сухой травы. Всего за минувшую неделю в регионе зафиксировали 649 термически активных точек.
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