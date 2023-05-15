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НовостиОбщество15 мая 2023 5:11

После зимы восстановили строительство Восточного обхода Новосибирска

Работы на участке более 10 км планируют выполнить до осени
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
После зимы восстановили строительство Восточного обхода Новосибирска.

После зимы восстановили строительство Восточного обхода Новосибирска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство Восточного обхода Новосибирска восстановили после зимы. Работы возобновили на участке между селом Новолуговое и СНТ Ромашка-Иня. Об этом сообщает ФКУ «Сибуправтодор».

Работы на участке протяженность 10,7 км хотят завершить к осени. Затем на новой развязке запустят движение транспорта.

Известно, что подрядчиком работ выбрали АО «Новосибирскавтодор». На участке ранее отсыпали земляное полотно, а также начали строить путепровод в районе пересечения с трассой Академгородок-Кольцово. Рабочие смонтировали стойки опор. Кроме того, там оборудовали водопропускные трубы.

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