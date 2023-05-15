После зимы восстановили строительство Восточного обхода Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство Восточного обхода Новосибирска восстановили после зимы. Работы возобновили на участке между селом Новолуговое и СНТ Ромашка-Иня. Об этом сообщает ФКУ «Сибуправтодор».

Работы на участке протяженность 10,7 км хотят завершить к осени. Затем на новой развязке запустят движение транспорта.

Известно, что подрядчиком работ выбрали АО «Новосибирскавтодор». На участке ранее отсыпали земляное полотно, а также начали строить путепровод в районе пересечения с трассой Академгородок-Кольцово. Рабочие смонтировали стойки опор. Кроме того, там оборудовали водопропускные трубы.

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