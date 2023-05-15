40-летний дачник погиб на пожаре в новосибирском СНТ. Фото: Дарья ИВАНОВА

В Новосибирске в СНТ «41 Годовщина Октября» в Кировском районе произошел смертельный пожар. Случилось ЧП в ночь на 14 мая. Подробности раскрыли в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– К прибытию пожарных садовый дом из бруса был полностью в огне. За 23 минуты сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 26 квадратных метров. Огонь повредил дом, баню и теплицу, – сообщает ведомство.

Когда газодымозащитники разбирали завалы, нашли тело 40-летнего дачника.

На месте также работали следователи.

Чтобы установить причины случившегося, проведут пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

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