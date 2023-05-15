87-летняя пенсионерка погибла в страшном пожаре в рабочем поселке под Новосибирском.
Фото: Светлана Макеева
Страшный пожар произошел в рабочем поселке Сузун под Новосибирском. 12 мая там сгорел бревенчатый дом на улице Свердлова. В огне погибла 87-летняя пенсионерка.
– Вызов на место ЧП поступил рано утром. Через 4 минуты сотрудники МЧС были на месте. Горели кровля и надворные постройки. Тело бабушки нашли во время тушения огня, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Локализовали возгорание за 10 минут. Еще 25 минут ушло на ликвидацию огня.
Площадь пожара составила 118 квадратов.
Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
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