В Новосибирской области пенсионер на «Субару Форестер» перевернулся на скорости и погиб. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Смертельная авария случилась в Купинском районе Новосибирской области. Днем 13 мая на автодороге «Стеклянное-Покровка» перевернулась «Субару Форестер». За релем был 69-летний водитель.

– Водитель 1954 года рождения, двигаясь по автодороге «Стеклянное-Покровка» со стороны с. Стеклянное в сторону д. Покровка, в районе 6 км автодороги допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель в аварии получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту аварии в полиции проводят проверку.

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