Жителя Новосибирской области будут судить за попытку сбыта 3 кг наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Краснообска Новосибирской области предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыть наркотиков в особо крупном размере. Ему вменяют часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ. Обвинительное заключение по делу утвердили в прокуратуре.

Следствие установило, что в августе 2022 обвиняемый для дальнейшей продажи решил купить различные наркотики. Он перечислил деньги неустановленному лицу. Получил координаты места, где были припрятаны 3 кг наркотиков. Он хотел их расфасовать на мелкие партии и сбыть. Его поймали на месте преступления сотрудники регионального УФСБ.

– Кроме того, в его жилище изьято приготовленное к дальнейшему сбыту иное синтетическое наркотическое средство в особо крупном размере, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении наркодилера по существу рассмотрят в Новосибирском районном суде.

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