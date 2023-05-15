«Не теряем надежды»: новосибирцы обещают вознаграждение в 20 тысяч рублей тому, кто найдет их пропавшего пса Норда

Новосибирцы обещают 20 тысяч рублей тому, кто найдет пропавшего пса Норда с белым пятнышком на носу. Фото: предоставлено хозяевами Норда.

Жители Новосибирска ищут пропавшего любимца семьи, пса Норда. Собака потерялась более трех месяцев назад в селе Барышево. Все это время хозяева активно ищут пса. Тому, кто поможет вернуть питомца домой, они обещают вознаграждение в 20 тысяч рублей. Хозяева рассказали КП-Новосибирск, как Норд потерялся.

– 6 февраля вечером в с. Барышево гуляли в районе станции Издревой в лесной зоне и на реке. Всегда там гуляем по 2-3 часа. Норду 9 лет, он никогда он не убегал. Побегает свободное 30-40 минут и возвращается к хозяину. В этот вечер гулял супруг и прождал его около часа, потом начал звать и искать по реке, по лесным тропкам, куда он мог убежать. У нас две собаки. Около 10 часов вечера супруг привез домой вторую собаку и поехал на поиски по частному сектору Барышево и на другую сторону реки в поселок Ремесленный. Я ходила и звала его пешком, не уходя далеко от дома. До 3 часов ночи искали. В 7 утра следующего дня написали объявление о пропаже и стали распространять его в местных группах Ватсап, ВКонтакте и среди знакомых с просьбой обратить внимание на внешность собаки и за помощью о дальнейшем распространении, – уточнила КП-Новосибирск хозяйка пропавшего пса.

Владельцы обзвонили ветклиники, приюты, передержки, – никаких следов.

– Выезжаем по звонкам и сообщениями в районы, где видели похожую собаку-не Норд. По сей день ведём активные поиски и не теряем надежду, что наш Норд вернётся домой! Ищем уже даже в соседних городах. Многие люди звонят и пишут, но все это не наш Норд. Очень благодарны всем не равнодушным за помощь, – добавила хозяйка.

Женщина уточнила, что Норд очень добрый и кантатный пес. Может подойти к незнакомому человеку.

Приметы собаки: голубой ошейник, сверху на носу есть белое пятнышко, снежно-розовый нос, одинаковые голубые глаза. Норд худощавый, у него прямой хвост.

Если вы узнали пса на фото, позвоните, пожалуйста по номерам: 89232267306, 89232267307. Или обратитесь в редакцию КП-Новосибирск. Мы передадим информацию хозяевам.

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