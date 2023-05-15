В Новосибирске на Холодильной улице возле кафе загорелась легковушка. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".
В Новосибирске сгорела иномарка. Произошел пожар 14 мая на Холодильной улице. Об этом сообщили в соцсети.
– Возле кафе «Солнечный День» загорелся автомобиль в 18:00, – рассказали в «АСТ-54».
Пожар сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что пламя полностью охватило машину.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.
– Приехали за 5 минут, – уточнили очевидцы.
Причину возгорания авто установит экспертиза.
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