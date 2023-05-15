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НовостиОбщество15 мая 2023 0:53

Новосибирск утром 15 мая сковали пробки в 6 баллов

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирск утром 15 мая сковали пробки в 6 баллов.

Новосибирск утром 15 мая сковали пробки в 6 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 15 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки. На многих улицах ведут дорожные работы. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробка из-за дорожных работ на проезде Энергетиков, не проехать по площади Труда в обоих направлениях. Заторы на улицах Широкой, Станционной, Ватутина, Станиславского и Котовского.

Из-за сужения проезжей части движение затруднено по улице Сибиряков-Гвардейцев. Не проехать по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробки на проспекте Карла Маркса и Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, Никитина и Кирова.

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