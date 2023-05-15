Северный ветер и солнце: в Новосибирске в начале недели потеплеет до + 17

В городе потеплеет до +17. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске 15 мая потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем температура воздуха составит +15…+17 градусов, а ночью похолодает до +2…+4 градусов. Ветер подует северный со скоростью до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, - обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем потеплеет до +16, а к вечеру столбики термометров опустятся до +6…+11 градусов. Атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

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