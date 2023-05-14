В Новосибирске завершились поиски 23-летнего студента из Томска

Парня нашли живым. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
В Новосибирске завершились поиски 23-летнего парня с бородой. Об этом сообщили волонтеры.
- Найден, жив, - кратко написали они в группе.
Напомним, что 23-летний студент и Томска пропал 4 мая. Он приехал в Новосибирск на практику и снимал тут квартиру с другом. В день пропажи сказал, что пойдет ночевать к девушке.
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