«Чайки и коршуны их не клюют»: на берегу Обского моря заметили тысячи мертвых мальков

Весь берег усыпан мертвыми мальками. Фото: Елизавета Бражник

В Новосибирской области на берегу Обского моря нашли тысячи мертвых мальков. Фотографии появились в соцсетях несколько дней назад.

- Вот так сейчас на берегу обского моря недалеко от нашего дома, - рассказала в соцсетях Елизавета Бражник, местная жительница.

На кадрах видно, что мертвые мальки лежат по всему берегу.

- Насколько я понимаю, это рыба, которая не успела вырасти. Чайка и коршуны её не клюют. Я за 15 лет такое у нас вижу первый раз, - отметила девушка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber