«Чайки и коршуны их не клюют»: на берегу Обского моря заметили тысячи мертвых мальков

Весь берег усыпан мертвыми мальками. Фото: Елизавета Бражник
В Новосибирской области на берегу Обского моря нашли тысячи мертвых мальков. Фотографии появились в соцсетях несколько дней назад.
- Вот так сейчас на берегу обского моря недалеко от нашего дома, - рассказала в соцсетях Елизавета Бражник, местная жительница.
На кадрах видно, что мертвые мальки лежат по всему берегу.
- Насколько я понимаю, это рыба, которая не успела вырасти. Чайка и коршуны её не клюют. Я за 15 лет такое у нас вижу первый раз, - отметила девушка.
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