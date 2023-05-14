Байкеры открыли мотосезон. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Новосибирские байкеры открыли мотосезон. Об этом стало известно сегодня 14 мая.
- В Новосибирске прошло официальное открытие мотосезона, - сообщили в группе «АСТ-54».
Сотни байкеров проехали по главной улице города – Красному проспекту.
В комментариях под постом горожане поддержали байкеров:
- Берегите себя!
- Всем отличного сезона, ребят!
- Красавцы!
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