Байкеры открыли мотосезон. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Новосибирские байкеры открыли мотосезон. Об этом стало известно сегодня 14 мая.

- В Новосибирске прошло официальное открытие мотосезона, - сообщили в группе «АСТ-54».

Сотни байкеров проехали по главной улице города – Красному проспекту.

В комментариях под постом горожане поддержали байкеров:

- Берегите себя!

- Всем отличного сезона, ребят!

- Красавцы!

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