В Новосибирске пропал 32-летний мужчина с каштановыми волосами

Вячеслава ищут 10 дней. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирске пропал 32-летний Вячеслав Олегович Лепетенко. О мужчине ничего неизвестно с 4 мая.

- На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. Отрядом запущен информационный поиск, идет активная работа по распространению ориентировки в сети, - кратко рассказали о поиске в ПСО «ЛизаАлерт».

Известно, что Вячеслав ростом 180 сантиметров. У него каштановые волосы, худощавое телосложение, карие глаза.

В какой он был одежде неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава Лепетенко, позвоните по номеру 112 или 8-800-700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber