Главный уролог Новосибирской области назвал распространенные заболевания у мужчин

На фото Игорь Феофилов. Фото: Валерия Панова

Главный уролог Новосибирской области Игорь Феофилов назвал распространенные заболевания у мужчин. Об это он заявил в интервью изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

- Самое распространённое — хронический простатит, или воспаление предстательной железы, этим могут страдать и молодые мужчины, и мужчины в возрасте. На втором месте — доброкачественная гиперплазия предстательной железы, или, как её называют в простонародье, аденома простаты. На третьем — рак предстательной железы, или злокачественное новообразование. Затем такая, мягко говоря, не афишируемая среди мужчин тема, как мужское бесплодие. И, наконец, редко встречающиеся — воспаление яичка, воспаление придатка яичка, воспаление крайней плоти, фимозы, - рассказал Игорь Феофилов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры урологии НГМУ, врач-уролог, врач-онколог, куратор урологического отделения Новосибирской областной клинической больницы, заслуженный врач России.

Как отметил врач, невнимание мужчин к своему здоровью большая проблема. Сибирякам стоит быть внимательнее к себе.

- Нормальное мочеиспускание у мужчин 6-8 раз в день, не нужно просыпаться ночью. Но если он стал отмечать, что струя ослабла, разбрызгивается, то лучше идти к врачу, - предостерег Игорь Феофилов.

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