«Она перепрыгнула через скамейку и бросилась на ребенка»: в Новосибирске дворняжка укусила мальчика, игравшего на детской площадке

Собака укусила мальчика за руку. Фото: предоставлено Мариной

В Новосибирске дворняжка укусила мальчика, игравшего на детской площадке. Инцидент произошел на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе.

- Я была на детской площадке с сыном и вторым ребенком. В этот момент на площадку подошла женщина со своей подругой. Обе с собаками. Одна держала свою на руках, а вторая собака была большая дворняга и не на поводке, без намордника, - рассказала КП-Новосибирск Марина, мама мальчика.

По словам женщины, собака сидела рядом с хозяйкой. В этот момент дети играли в догонялки. На что среагировала дворняга непонятно, но она побежала к сыну Марины и укусила его за руку.

- Хорошо, что на нем была куртка. На куртке видны небольшие прокусы, на руке появился синяк, отек и царапинки небольшие. Я подошла к хозяйке собаки и хотела решить вопрос на месте. Женщина напугалась, но даже после этого не пристегнула собаку к поводку, - говорит сибирячка.

- Она побежала в аптеку, купила перекись, в магазине холодную минералку, видимо, чтобы убрать отек. Я спросила у нее про прививки, она сказала, что у ее собаки все проставлено. В итоге, я была такая растерянная, что забыла записать ее номер, а они ушли, - вспоминает мама мальчика.

Ребенка отвезли в больницу и поставили первую прививку от бешенства.

- Я теперь ищу эту женщину, чтобы точно убедиться, что у собаки есть прививки. Я не буду на них писать заявление, - подытоживает Марина.

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