В Новосибирске столкнулись два отечественных авто: 71-летний водитель попал в больницу

ДТП произошло в Ленинском районе. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске столкнулись два отечественных автомобиля. ДТП произошло на улице 9-й Бронный переулок в Кировском районе.

- 64-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался по улице 9-й Бронный переулок, и в пути следования на пересечении с улицей Бронная при повороте налево, напротив дома 29 по улице 9-й Бронный переулок не уступил дорого и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который двигался по улице Бронная, - сообщили в региональном ГИБДД.

71-летнего водителя ВАЗ-2114 отвезли в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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