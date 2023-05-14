«Не понравилось, что парень запачкал пол в салоне»: в Новосибирске подрались пассажиры в автобусе

Парни подрались в салоне автобуса. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
В Новосибирске подрались пассажиры в автобусе Инцидент произошел днем 14 мая на остановке «Гагаринская». Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».
- В автобусе был кондуктор и вместе с ним ехал его друг. Они смотрели видео на телефоне и громко смеялись, что-то громко обсуждали. Но наверное им стало скучно и решили они докопаться до пассажира. Им не понравилось, что парень запачкал пол в салоне, - написала в группу очевидица конфликта.
Как утверждает женщина, пассажир хотел выйти из автобуса, а друг кондуктора на него набросился. Началась потасовка. В дело вмешался водитель автобуса и пытался разнять парней.
В итоге оба парня оказались на улице.
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