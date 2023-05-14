Истцам выплатят больше 2х миллионов рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Семье погибшего постояльца пансионата в Новосибирской области выплатят 2,6 миллиона рублей. Решение опубликовано на сайте Бердского городского суда.

- В 2018 году семья заключила договор с бердским пансионатом на проживание дедушки. Каждый месяц его родственники платили 24 тысячи 500 рублей. При невыясненных обстоятельствах в октябре 2018 года родственник истцов погиб. Он получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице в июне 2019 года, - говорится в постановлении.

22 ноября суд решил, что с дома-интерната будет взыскана денежная компенсация в пользу истцов. Им компенсируют похороны в размере 158 тысяч 500 рублей, так же дочери и сыну погибшего выплатят моральный вред в размере 1 миллиона рублей каждому. Внуку погибшего выплатят 500 тысяч рублей.

Отметит, что двух работников пансионата по этому делу осудили директора и медсестру. Директору пансионата дали 2 года 6 месяцев условного срока по статье халатность. Медработника судили по статье заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Однако, наказание она избежала из-за истечения срока давности уголовного преследования.

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