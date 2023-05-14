На место приезжали сотрудники МАСС.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске 23-летний парень пытался покончить с собой. Инцидент произошел в Ленинском районе вечером 14 мая. Парня заметили на улице Забалуева.
- Молодой человек 2000 года рождения. Ведет себя неадекватно, - говорится в группе «МАСС».
На место приехали спасатели. Им удалось спасти парня с помощью переговоров.
- После он был передан сотрудникам отдела полиции, бригаде врачей скорой помощи и матери, - уточнили спасатели.
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