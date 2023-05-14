Дерево упало на две иномарки. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске дерево упало на две иномарки, припаркованные во дворе. Инцидент произошел в Ленинском районе.

- Во дворе дома по адресу Фасадная, 28/1, на припаркованные седан «Ford Mondeo» и кроссовер «Hyundai Tucson» упало дерево, - сообщается в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что дерево очень старое. Основной «удар» принял на себя «Ford». Ветки легли на крышу второй иномарки.

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