Работников колледжа наградили.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске наградили трех работников колледжа медалью Покрышкина. Постановление опубликовали на сайте правительства НСО.
- За значительный вклад в увековечение памяти воинов-сибиряков наградить медалью Покрышкина, - говорится в документе, подписанном губернатором.
В документе указали, что медалью Покрышкина наградили Ольгу Пензаеву, рабочий по обслуживанию и ремонту, Сергея Синекова, заведующего учебно-производственными мастерскими, Анатолия Шитова – токаря.
Все они работают в техническом колледже имени А. И. Покрышкина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер