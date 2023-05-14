Работников колледжа наградили. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске наградили трех работников колледжа медалью Покрышкина. Постановление опубликовали на сайте правительства НСО.

- За значительный вклад в увековечение памяти воинов-сибиряков наградить медалью Покрышкина, - говорится в документе, подписанном губернатором.

В документе указали, что медалью Покрышкина наградили Ольгу Пензаеву, рабочий по обслуживанию и ремонту, Сергея Синекова, заведующего учебно-производственными мастерскими, Анатолия Шитова – токаря.

Все они работают в техническом колледже имени А. И. Покрышкина.

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