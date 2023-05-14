В мэрии назвали даты последних звонков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даты последних звонков в Новосибирске 2023 назвали в мэрии города. Об этом стало известно сегодня 14 мая.

- 23, 24, 25, 26 мая 2023 года в школах города пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, прозвучат последние звонки, - сообщили в мэрии города Новосибирска.

В ведомстве так же рассказали о датах выпускных экзаменах. С 24 мая начнется основной этап ГИА по истории, физике и биологии в 9-х классах.

- Обязательные предметы русский и математика. Завершится основной период 1 июля, - уточнили в мэрии.

11-классники начнут сдавать ЕГЭ с 26 мая. Выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии. Обязательные экзамены – русский и математика. Завершится сдача ЕГЭ 1 июля.

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