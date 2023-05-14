Две маршрутки столкнулись на площади Калинина. Фото: предоставлено Дмитрием
В Новосибирске столкнулись две маршрутки. ДТП произошло днем 14 мая в Заельцовском районе на площади Калинина.
- Пострадавших нет. У одной из маршруток разбиты передние фары, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, очевидец.
Как уточнил мужчина, водители решили не вызывать сотрудников ГИБДД и написали друг другу расписки, что претензий не имеют.
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