Две маршрутки столкнулись на площади Калинина. Фото: предоставлено Дмитрием

В Новосибирске столкнулись две маршрутки. ДТП произошло днем 14 мая в Заельцовском районе на площади Калинина.

- Пострадавших нет. У одной из маршруток разбиты передние фары, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, очевидец.

Как уточнил мужчина, водители решили не вызывать сотрудников ГИБДД и написали друг другу расписки, что претензий не имеют.

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