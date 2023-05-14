В Новосибирской области откроют в 2023 году молочный завод

Завод хотят запустить в третьем квартале 2023 года. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области откроют молочный завод в 2023 году. Об этом сообщается на сайте правительства НСО.

Молочный завод будет открыть в селе Красноглинное. Он будет перерабатывать 40 тонн молочного сырья в сутки. Плюс ко всему появится 70 рабочих мест, на которые нужны будут специалисты.

На предприятии будут делать молоко, сметану, творог, масло.

Запуск производства намечен на третий квартал 2023 года.

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