Сто гитаристов сыграли песню «Все идет по плану» на пляже в Новосибирске

Флешмоб прошел на пляже в академгородке. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на пляже Академгородка на сто гитаристов сыграли песню Егора Летова «Все идет по плану». Принять участие в акции мог любой желающий. Главное, чтобы у человека была гитара, и он знал слова песни.

- Пару лет назад у меня появилась идея организовать флешмоб, но тогда это не представлялось возможным. Я отложил эту идею. В этом году все сошлось, к тому же прошло 25 лет со дня выхода альбома «Все идет по плану». Поэтому был организован одноименный флешмоб, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Кузнецов, организатор.

Так же участники акции подали заявку на установку рекорда России по исполнению песен. Нужно было собрать минимум 90 человек.

- Для красивой цифры хотелось набрать 100 и это получилось! – уточнил мужчина. После основной акции многие остались на концерт, а когда стемнело, пели песни у костра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber