Из новосибирских аптек пропал гормональный препарат «Три-Мерси»

Таблетки исчезли из аптек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы массово жалуются на пропажу сильного гормонального препарата с полок аптек. Речь идет о препарате «Три-мерси»: обычно его назначают пациентам для контрацепции.

- Препарат в настоящее время отсутствует в аптеках, - говорится на сайте «LekVApteke».

Когда таблетки снова поступят в продажу, неизвестно.

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