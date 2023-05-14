Из новосибирских аптек пропал гормональный препарат «Три-Мерси»

Таблетки исчезли из аптек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирцы массово жалуются на пропажу сильного гормонального препарата с полок аптек. Речь идет о препарате «Три-мерси»: обычно его назначают пациентам для контрацепции.
- Препарат в настоящее время отсутствует в аптеках, - говорится на сайте «LekVApteke».
Когда таблетки снова поступят в продажу, неизвестно.
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