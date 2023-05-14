«Ползла через дорогу в частном секторе»: в Новосибирске ищут хозяев черепахе

Черепаха сейчас живет со своими спасителями. Фото: предоставлено Иваном.
В Новосибирске ищут новый дом для найденной на улице черепахи. Ее обнаружили 5 мая в микрорайоне Лесоперевалка.
- Она ползла через дорогу в частном секторе. Мы ее подобрали и принесли домой, - рассказал Иван, местный житель.
Сейчас черепаха живет у своих спасителей. Они пытались кормить ее куриной грудкой, мидиями, овощами, но она, по словам мужчины, ничего не ела.
- Мы ищем ее хозяев. Опыта по уходу за черепахами у нас нет, но бросить ее погибать на дороге не позволила совесть, - говорит Иван.
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