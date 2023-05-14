В Новосибирск придет резкое потепление до +19 градусов

Тепло возвращается в Новосибирск. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Наконец-то после похолодания в Новосибирск возвращается долгожданное тепло: по крайней мере, такой прогноз дали синоптики.

- В воскреснье, 14 мая днем воздух прогреется до + 13 градусов, ночью похолодает до +1 градуса (в пригороде температура может опуститься до - 2 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается облачность, ветер с порывами до 11 м/с.

15 мая будет еще теплее: днем столбик термометра покажет +19 градусов, ночью похолодает до плюс 1 градуса. Возможен небольшой ветерс с порываит 3 - 8 м/с.

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