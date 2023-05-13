В короне и на вертолете: Ольга Бузова удивила поклонников в Новосибирске

Ольга Бузова прилетела на концерт в Новосибирск на вертолете. Фото: личная страница Ольги Бузовой.
В субботу, 13 мая, прошел концерт Ольги Бузовой в Новосибирске. О том, как она провела день в столице Сибири, певица рассказала в соцсетях.
Прилетела артистка в Новосибирск из Барнаула на вертолете: она показала небольшую часть полета в сторис. На борту, Ольге, кажется, понравилось: она даже положила ноги на панель. А еще устроила фотосессию с цветами у вертолета.
В Новосибирске Ольгу ждали еще десятки букетов от поклонников: Бузова поблагодарила за них фанатов в соцсетях.
Удивила же Ольга поклонников одним необычным аксессуаром - короной с огромным камнем: именно в ней она позировала для сторис перед началом концерта.
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