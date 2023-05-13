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НовостиЗвезды13 мая 2023 19:29

В короне и на вертолете: Ольга Бузова удивила поклонников в Новосибирске

В Новосибирске Ольга Бузова выступила в ДК Железнодорожников
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Ольга Бузова прилетела на концерт в Новосибирск на вертолете. Фото: личная страница Ольги Бузовой.

Ольга Бузова прилетела на концерт в Новосибирск на вертолете. Фото: личная страница Ольги Бузовой.

В субботу, 13 мая, прошел концерт Ольги Бузовой в Новосибирске. О том, как она провела день в столице Сибири, певица рассказала в соцсетях.

Прилетела артистка в Новосибирск из Барнаула на вертолете: она показала небольшую часть полета в сторис. На борту, Ольге, кажется, понравилось: она даже положила ноги на панель. А еще устроила фотосессию с цветами у вертолета.

В Новосибирске Ольгу ждали еще десятки букетов от поклонников: Бузова поблагодарила за них фанатов в соцсетях.

Удивила же Ольга поклонников одним необычным аксессуаром - короной с огромным камнем: именно в ней она позировала для сторис перед началом концерта.

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