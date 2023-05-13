В Новосибирске 21 мая пройдет крестный ход

Крестный ход начнется в 12.00. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске в воскресенье, 21 мая пройдет крестный ход. Как сообщает новосибирская митрополия, он будет посвящен Дню славянской письменности и культуры, который традиционно отмечается 24 мая.

- Крестный ход направится из Вознесенского кафедрального собора в Александро-Невский собор , - пояснили в новосибирской митрополии.

Шествие начнется в 12.00. Митрополия приглашает в нем поучаствовать всех прихожан, священнослужителей, преподавателей и учащихся воскресных приходских школ, воспитанников православных гимназий.

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