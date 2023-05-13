В Новосибирской области загорелся лес возле села Толмачево

Пожар полыхает у Толмачево. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ночь на воскресенье, 14 мая, в Новосибирской области произошел серьезный пожар: загорелся лес возле села села Толмачево. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На месте сейчас работают пожарные, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, пожар начался из-за пала травы, потом пламя перекинулось лес. Так это или нет, и каким будет ущерб от пожара, предстоит выяснить сотрудникам МЧС и правоохранителям.

Напомним, сейчас в Новосибирской области действует противопожарный режим.

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