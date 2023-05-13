В Новосибирске пьяный водитель протаранил три автомобиля

Авария произошла в Новосибирске на улице Комсомольской, 4. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Серьезная авария в субботу, 13 мая, произошла в Новосибирске на улице Комсомольской, 4: пьяный водитель на ВАЗ-2107 протаранил три припаркованных автомобиля. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- После аварии он скрылся с места ДТП, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». К счастью, в аварии никто не пострадал.

Всех, кто видел виновника ДТП или знает, где он находится, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112. Владельцы пострадавших авто намерены взыскать с него ущерб.

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