В Новосибирске новый туалет поставили посреди тротуара

Туалет потсавили посреди тротуара. Фото: «Октябрьский район. Новосибирск».
Общественный туалет поставили посреди тротуара на улице Ленинградской: об этом очевидцы сообщили в паблике «Октябрьский район. Новосибирск».
- К некоторым местам в нашем районе впору хоть экскурсии водить, как к памятникам, - пишет паблик.
В обсуждении под постом появился и официальный комментарий мэрии Новосибирска:
- Мобильная кабина туалета на ул. Ленинградская установлена подрядной организацией МБУ «Городской центр организации дорожного движения» в рамках муниципального контракта по санитарному обустройству конечных остановок общественного транспорта, объяснили в ведомстве.
В мэрии разъяснили, как туалет появился на тротуаре:
- Прежнее положение кабины было ошибочно изменено подрядчиком при её замене. Дано задание вернуть кабину на место.
Когда начнутся работы, пока неясно.
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