В Новосибирске новый туалет поставили посреди тротуара

Туалет потсавили посреди тротуара. Фото: «Октябрьский район. Новосибирск».

Общественный туалет поставили посреди тротуара на улице Ленинградской: об этом очевидцы сообщили в паблике «Октябрьский район. Новосибирск».

- К некоторым местам в нашем районе впору хоть экскурсии водить, как к памятникам, - пишет паблик.

В обсуждении под постом появился и официальный комментарий мэрии Новосибирска:

- Мобильная кабина туалета на ул. Ленинградская установлена подрядной организацией МБУ «Городской центр организации дорожного движения» в рамках муниципального контракта по санитарному обустройству конечных остановок общественного транспорта, объяснили в ведомстве.

В мэрии разъяснили, как туалет появился на тротуаре:

- Прежнее положение кабины было ошибочно изменено подрядчиком при её замене. Дано задание вернуть кабину на место.

Когда начнутся работы, пока неясно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber