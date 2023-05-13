В Новосибирске шесть новых станций метро построят до 2030 года

Работы на станции должны были закончить в прошлом году. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В ближайшие годы в новосибирском метро появится сразу шесть новых станций: об этом заявили в мэрии Новосибирска.

Как сообщает ТАСС, до 2030 года в столице Сибири построят станции «Спортивная», «Гусинобродская», «Молодежная», «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная». А еще появится электродепо «Волочаевское».

Напомним, летом должна заработать станция метро «Спортивная». Изначально открыть ее планировали 1 сентября 2022 года, но сроки перенесли из-за замены оборудования и доработки проектной документации.

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