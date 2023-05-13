«Деньги были в коробке»: новосибирец случайно выкинул 220 тысяч рублей вместе с мусором

Тому, кто вернет деньги, Нековар обещает вознаграждение. Фото: Даниил ОПАРИН

За помощью в редакцию КП-Новосибирск обратился Нековар: парень случайно выбросил 220 тысяч рублей и 10 долларов во время уборки, и сейчас он пытается найти пропажу.

- Мы с женой эти деньги копили 8 месяцев, - рассказал КП-Новосибирск Нековар. - Они лежали у нас в небольшой коробке, и мы, скорее всего, случайно ее выбросили, когда убирались. Как так произошло - сами понять до сих пор не можем.

Хватилась семья денег спустя пять дней:

- Я вернулся с работы и хотел пополнить нашу копилку, но ее на месте не было. У меня, конечно, шок был: несколько раз все в доме перевернули, но денег не было, - описывает ситуацию Нековар.

Мусор во время уборки парень выбрасывал в баки у дома № 16 на улице 9-ой Гвардейской дивизии. Когда он туда прибежал, коробки там уже не было.

Тому, кто вернет пропажу, Нековар обещает вознаграждение. Связаться с редакцией КП-Новосибирск можно по номеру 8-913-068-56-72 - ваши контакты мы передадим Нековару.

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