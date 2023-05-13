«Рука дернулась»: в Новосибирске жених получил 8 лет тюрьмы за убийство невесты на «Родниках»

Подсудимый планировал жениться на потерпевшей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 34-летний мужчина получил срок за убийство своей невесты на «Родниках». Трагедия случилась днем 17 мая 2022 года в квартире на улице Рассветная.

Подсудимый, его девушка и ее подруга распивали спиртное на кухне. Застолье продолжалось второй день. Внезапно между женихом и 35-летней невестой вспыхнула ссора. Девушка отошла к холодильнику, а мужчина схватил нож и ударил ее в область шеи. Удар перебил сонную артерию, трахею, проткнул подъязычные мышцы.

- Потерпевшая закричала, а подсудимый побежал к соседям. Они вызвали «скорую» и полицию, но к приезду врачей потерпевшая скончалась от кровопотери. Подсудимого задержали, он частично признал вину – якобы не имел намерений убивать, потерпевшая его дернула за плечо и он по неосторожности, по инерции нанес удар, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Подруга убитой рассказала – выдела ссору, но момент удара не видела. Она добавила: пара прожила вместе несколько лет, планировала расписаться. Оба ранее не судимы, на учетах не состояли и работали неофициально.

- Подсудимый настаивал, что у него не было умысла на убийство, мол, рука дернулась. Возместил расходы на погребение. Представители потерпевших не заявляли гражданские иски. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск гособвинитель Елена Новикова.

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