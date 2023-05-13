Поиски 12-летнего мальчика, пропавшего под Новосибирском, завершились

Ребенка нашли 13 мая. Фото: «ДоброСпас - Новосибирск».
В Новосибирской области завершились поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в Сузуне. О том, как искали ребенка, КП-Новосибирск рассказали в отряде «ДоброСпас - Новосибирск».
- Мальчик ушел из дома вечером 12 мая и не пришел ночевать. Его родные забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам, - рассказывают поисковики.
Нашли ребенка ближе к обеду 13 мая.
- Нам позвонила его мама: она рассказала, что обнаружили его сотрудники ПДН. Где все это время был ребенок, сейчас выясняют, - пояснили в поисковом отряде «ДоброСпас - Новосибирск».
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