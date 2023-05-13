В Новосибирске школьница выпала из окна во время пьяной вечеринки

Следователи разбираются в причинах смеоти девочки.
Фото: Екатерина КОМЯКОВА
ЧП в одной из многоэтажек на улице Высоцкого произошло 6 мая, однако подробности его стали известны только сейчас.
По одной из версий, девочка-подросток устроила у себя дома вечеринку.
- Школьница пригласила к себе друзей, когда ее родные уехали из дома. Они выпивали, - пояснил источник КП-Новосибирск.
Что произошло дальше, сейчас выясняют следователи. Известно, что выпавшую с девятого этажа девочку обнаружили под окнами дома. Был это несчастный случай или кто-то ее толкнул, предстоит разобраться правоохранителям.
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