В Новосибирске транспорт в районе стройки четвертого моста пойдет по полукольцу

Движение на площади Труда изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важная новость для новосибирских автомобилистов: транспорт в районе стройки четвертого моста пойдет по полукольцу. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. Схему движения на площади Труда изменят, чтобы обеспечить безопасность во время строительства четвертого моста.

- С 10 июня, после запуска движения по полукольцу, начнутся работы на участке, ограниченном кольцом площади Труда и дорожными путями, соединяющими пл. Энергетиков и пл. Труда, - пояснили в правительстве Новосибирской области.

Эти работы планируют завершить 5 июля.

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