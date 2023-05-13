В Новосибирске двое мужчин угнали «ВАЗ-2107» в День Победы

Полицейские поймали жуликов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Полицейские поймали жуликов, угнавших «ВАЗ-2107» в День Победы: об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

- Владелец машины обратился в полицию 10 мая: он рассказал, что автомобиль находился у дома по улице Республиканской, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Жуликов поймали по горячим следам: ими оказались двое жителей Дзержинского района, которым 31 год и 36 лет.

- Угнанный «ВАЗ-2107» они бросили в Калинском районе, сняли с машины аккумулятор и пошли домой к одному из них. Там их задержала полиция, - продолжают в полиции.

Теперь жулики находятся под подпиской о невыезде, их обвиняют в угоне.

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