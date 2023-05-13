В Новосибирске отключили электричество в домах на улицах Новогодней и Немировича-Данченко

Свет в домах появится только вечером.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Утро 13 мая не задалось у жителей улиц Новогодней и Немировича-Данченко: там отключили электричество в 13 домах. Как сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск», большинство из отключенных многоэтажек находятся на улице Немировича-Данченко.
Коммунальщики сообщили и причину отключнений:
- Проводятся плановые работы, - поясняется на на муниципальном портале «Мой Новосибирск».
Продлятся отключения до вечера субботы: электричество в домах должно появиться 13 мая к 17.00 - по крайней мере, такие сроки заявили коммунальщики.
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